Adiós 'VLA': Tras veto de ejecutivos, corren a querida conductora de TV Azteca y redes explotan

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien hace unos meses se rumoró que se iba a Telemundo y hasta que fue castigada por ejecutivos del canal, fue eliminada del reality ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría luego de haberse unido a TV Azteca en el 2018.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la querida Kristal Silva, quien en este viernes de sentencia interpretó Mátenme porque me muero y no convenció a los jueces Pato Borghetti, Rocío Banquells, Horacio Villalobos y 'La Chicuela'.

Los críticos no le dieron buenas calificaciones ya que opinaron que la reina de belleza pudo haberla cantado en diferente tono y así hacerlo mejor, aunque elogiaron enormemente su vestuario y el escenario.

Más tarde, cuando llegó la hora de despedir a un concepto musical, se salvaron Miguel Ángel, Gaby Ramírez y Memo Ríos, dejando a Olga Mafud y a Kristal como las últimas dos, resultando esta última eliminada del concurso, pese a que recibía elogios de fans.

Incluso, los jueces aseguraron que quien se merecía salir era Olga, por su trayectoria en la competencia, sin embargo, los buenos comentarios del público y su carisma no bastaron para salvarla y a Kristal le tocó ser la eliminada del reality de canto.

Por su parte, Kristal se despidió al aire con un emotivo mensaje.

Estoy muy feliz, agradecida. Un gran proyecto que me dejó mucho. Aprendí mucho de mí misma, de todo el equipo. Le aplaudo a la gente que formó parte de mis participaciones. Estoy contenta, ahora a descansar un poquito".

Usuarios y conductores del matutino como 'El Capi' Pérez y Cynthia Rodríguez estallaron y demostraron su descontento por esta decisión, pues aseguran que Kristal era una de las mejores en la competencia.

El público no la hubiera eliminado, es de los mejores números en quiero cantar".

Como se recordará, en agosto se dijo que ejecutivos del Ajusco se habrían molestado con Kristal porque presuntamente armó una estrategia para salir del reality Survivor México donde competía para poder casarse, lo que causó que la castigaran y vetaran su boda del matutino.

A ella no le importa, hace toda una estrategia sin que supieran los ejecutivos, entre ellos, Sandra Smester, para que la saquen en la semana que ella quería, poniéndose de acuerdo con sus compañeros o no colaborando como querían para que la sacaran y pudiera planear la boda. No hizo caso de las instrucciones, salió de 'Survivor' y causó enojo en Smester, quien es la directora de programación de TV Azteca", dijo Ana María Alvarado.