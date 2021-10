¿Es gay? Tras veto de Chapoy y subir 32 kilos, conductora de Televisa exhibe a Pepillo Origel

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Martha Figueroa, habló de más en Televisa y terminó exhibiendo a su amigo Juan José Origel, con quien estuvo en TV Azteca hace ya varios años.

Martha, quien actualmente forma parte del matutino Hoy y conduce con Origel el programa Con Permiso, antes era parte del elnco de Ventaneando en el Ajusco con Pati Chapoy, Pepillo y Pedro Sola, cuando apenas iniciaban transmisiones.

La periodista de espectáculos tenía una carrera en TV Azteca, hasta que en 1998 Pati la corrió e hizo que la vetaran de todas las televisoras, según ella misma ha declarado en entrevistas.

Estaba desempleada acá y vetada acá. No tenía chamba (…) Tronamos Pati y yo y no quisimos saber nada ninguna de la otra. Sí fue malilla conmigo… me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo".