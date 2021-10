¿Es lesbiana? Tras romance secreto, querida actriz de Televisa se confiesa y deja en shock

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas de Televisa abrió su corazón y se sinceró sobre su orientación sexual luego de surgir el rumor de que sería lesbiana.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actriz Fabiola Guajardo, quien debutó en la televisora de San Ángel en 2012 en la telenovela Por ella soy Eva, se mostró sorprendida ante las especulaciones sobre su vida sentimental y los rumores de que mantiene un romance con una mujer.

Durante su paso por la alfombra negra de un evento celebrado en la Ciudad de México, la actriz de 34 años manifestó su postura al escuchar las preguntas sobre este tema y decidió dejar claro si es gay o no.

No, no, para nada, yo respeto muchísimo eso, a mí me gustan los niños, este... yo tengo novio, y no... ¡para nada!, pero luego me pasas ese chisme", mencionó la originaria de Nuevo León.