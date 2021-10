'Luis Miguel, la serie': Mariah Carey quería "huir" de 'El Sol', tiempo después le dedicó esta canción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mariah Carey es, probablemente, la pareja más famosa que 'El Sol' ha tenido y en esta nueva temporada de Luis Miguel, la serie se abordará más a fondo el tipo de relación que ambos cantantes tuvieron en su momento.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la versión de Netflix el padre de Michelle Salas fue quien planeó cómo ponerse en contacto con Carey, sin embargo, algunos informes indican que la pareja se conoció tras ser engañados por el hombre que rentaba las residencias en Aspen, lugar donde ambos se conocieron. Por un lado, a Luis Miguel le dijo que ella lo estaba buscando, mientras que a ella le dijo que él quería contactarse con ella.

Desde el primer momento, Luis Miguel se sintió atraído por Carey debido a su personalidad, por lo que la invitó a salir a cambio de no comprar la residencia que ambos deseaban adquirir en Aspen, sin embargo, esto no es un cuento de hadas y, según el libro biográfico de Mariah (The Meaning of Mariah) ella sintió rechazo por el cantante, ya que él tomaba mucho alcohol para su gusto, por lo que le pidió a su sobrino, Shawn, que fuera por ella.

Pero no todo estaba perdido para 'El Sol', ya que logró conquistarla con base en lujosos detalles como un collar de diamantes o un piano color rojo muy parecido al que ella tocaba cuando era niña.

Ya avanzada la relación, Mariah le dedicó a Luis Miguel su canción 'After tonight', en la cual confiesa que teme que llegue el día en el que él se aleje de ella y la olvide:

Después de que te vayas ¿volverás a amarme? Después de esta noche ¿Te acordarás de cómo llegaste a mí tiernamente y me fuiste acercando a ti?

Según información de Milenio, la pareja de cantantes grabaron este tema, sin embargo, después de que terminara su relación esta canción nunca fue estrenada.

Fuentes: Milenio, YouTube