¿Odia a Luis Miguel? Julio César Chávez estalló ante la prensa tras cuestionarle sobre 'El Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 29 de octubre, Julio César Chávez, Jorge Van Rankin y Roberto Palazuelos ofrecieron una conferencia de prensa para la presentación de su show Los mandamientos de un hombre Chingón.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue precisamente en ese encuentro con la prensa, donde el campeón boxeador estalló en contra de los reporteros, luego de que estos cuestionaran acerca del cantante Luis Miguel.

Cuando se realizaba el evento, los periodistas cuestionaron al 'Burro' sobre la relación que 'El Sol de México' lleva con los hijos de Aracely Arámbula.

En esa parte paternal no ha sido una persona congruente con lo que piensa porque yo he hablado mucho con él, creo que no está padre que no vea a sus hijos, pero yo no estoy juzgando a nadie", dijo Jorge.

Dicha situación no cayó en gracia del también comentarista deportivo quien exploró y dijo que no era correcto indagar ese tema, pues básicamente no venía al caso.

Luis Miguel aquí, lo quiero, con todo respeto. No puedes sacar a Luis Miguel, respeta su vida privada de él ¡por favor!, No nos pueden preguntar a nosotros de Luis Miguel, por respeto. No les voy a contar ahorita de Luis Miguel, estamos ahorita en otra onda", expresó para concluir, visiblemente molesto.

Fuente: SDP Noticias