"Te largas a llorar": Tras 23 años en Televisa, corren a actriz de 'Hoy' ¿por pleito con Legarreta?

Ciudad de México.- Una controversial actriz de Televisa fue despedida del programa Hoy al fracasar en la competencia de baile Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde no logró convencer a ninguno de los jueces, sobre todo una de ellas. ¿Andrea Legarreta?

Se trata de la pareja conformada por Vanessa Arias y Eduardo Rodríguez, quienes tuvieron una mala racha durante las semanas que estuvieron presentándose en el reality, siendo principalmente criticados por la juez de hierro Lolita Cortés.

Y es que la actriz fue expulsada tras protagonizar varios encontronazos muy fuertes contra Lolita e incluso llegó a romper en llanto en varias ocasiones debido a los comentarios que le hacía, además de que una vez le pidió que se fuera de la competencia.

Arias fue duramente criticada pues aseguraban que pese a que Eduardo demostró que podía dejarlo todo en la pista de baile, ella siempre ponía excusas para justificarse al no dar el cien por ciento en el reality, además de revelar que estaba lesionada, por lo que Lolita la acusó de arrastrarlo con su mala actitud.

Ambos obtuvieron solo 18 puntos tras su baile al ritmo urbano de Soulja Boy, además de que recibieron fuertes críticas.

La personalidad explosiva de Vanessa, quien debutó en Televisa hace 23 años en la telenovela La Mentira (1998), terminó por hartar al público y a los jueces, por lo que este viernes fue eliminada junto al ex de Vanessa Guzmán.

En el que fue su último baile, Vanessa y Lolita se enfrentaron a gritos. La juez de hierro enfureció y destrozó a Vanessa, asegurando que se la pasa quejándose, por lo que le pidió que se fuera.

O te sobrepasas al dolor o te largas, te vas a tu casa a llorar. Aquí no hay avance coreográfico. En ti no hay nada, esto no tendría que haber sucedido y deberías aprender a callarte", le dijo Lolita.