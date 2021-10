¡Teme morir! Tras perder exclusividad en Televisa, conductora hace dolorosa súplica a sus hijos

Ciudad de México.- Una querida conductora y comediante, quien hace unos años perdió su contrato de exclusividad en Televisa luego de más de 25 años, abrió su corazón en vivo y reveló que vive con el constante miedo de morir.

Durante una emisión del programa Netas Divinas, en la que discutían los miedos a faltar o a que los seres queridos se vayan, la actriz y presentadora Consuelo Duval reveló a Daniela Magún, Natalia Téllez, Paola Rojas y Daniel Habif su más grande temor.

La conductora y actriz de la exitosa serie La Familia P. Luche reconoció que al haber crecido sin mamá, tiene mucho miedo de dejar a sus hijos desamparados., por lo que seguido les hace la misma súplica.

Mis hijos son mi lugar de paz. Cuando no sé qué hacer corro a mis hijos. En este miedo a la muerte que también es provocado por no haber tenido mamá y que crecí sin mamá. Mis hijos, mi miedo constante es ¿qué va a ser de ellos si se quedan sin mamá? Tienen 30 años y yo sigo sufriendo".

Sin embargo, contó que su hijo le dijo algo que la tranquilizó un poco luego de confesarle sus sentimientos.

Ando con miedo de morirme y me dice: '¿Por nosotros? Ni te apures eh'. Me quitó el peso de encima. Me dijo que sí me iban a llorar pero que saldrían adelante".