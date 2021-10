Tragedia en la música: Edén Muñoz da detalles de la salud de su hijo; está en terapia intensiva

Ciudad de México.- Hace un par de días, el cantante Edén Muñoz empleó las redes sociales para compartir el difícil momento por el que atraviesa tras informar que su pequeño hijo Matías, nacido el pasado 30 de septiembre, se encuentra en terapia intensiva.

Fue Paloma Llanes, esposa del vocalista de Calibre 50, quien reveló que su bebé se encuentra hospitalizado desde el pasado martes 26 de octubre, quien fue diagnosticado con bronconeumonía.

La mañana de este viernes, tras pedir oraciones por su hijo, Edén volvió a pronunciarse en sus redes sociales y compartió un nuevo comunicado donde revela que el padecimiento de su bebé "es grave" sin embargo, asegura que se encuentra tranquilo porque "está estable".

Me encantaría poder decirles esto en algún video, pero me traiciona la sensibilidad. Me quiebro fácilmente y me resulta imposible, así que escribo… Días difíciles, angustia y todo lo que se puedan imaginar. El diagnóstico de Matías es grave, pero bendito Dios dentro de ese contexto está estable. La evolución es lenta pero favorable", se lee.