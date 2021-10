Tras perder su exclusividad y 44 años en Televisa, traicionan a Érika Buenfil y ¿se va a TV Azteca?

Ciudad de México.- Destapan una fuerte traición que le habrían hecho a la querida actriz Érika Buenfil en la telenovela de Televisa Vencer el pasado.

La actriz, quien perdió su contrato de exclusividad a principios del 2019 luego de más de 40 años trabajando por la televisora de San Ángel y hasta estuvo en TV Azteca, habría recibido un grave desprecio de una joven actriz en la producción de Rosy Ocampo.

En su columna 'Sin Lisonja', el periodista de espectáculos Álex Kaffie reveló la mala jugada que le habrían hecho a la llamada 'Reina del TikTok'.

'El Villano de los espectáculos' además agregó que esta persona presuntamente pidió que eliminaran muchas escenas de Buenfil, quien es una de las protagonistas del melodrama, porque supuestamente quería resaltar más.

Hasta ahora se desconoce quién es la joven actriz que habría pedido que recorten las escenas de Buenfil, sin embargo, Angelique Boyer, África Zavala, Arantza Ruiz y Ana Paula Martínez son las otras protagonistas.

En la entrevista para La Saga a principios del 2020, justo poco antes de convertirse en la 'Reina del TikTok', confesó a Adela Micha que perder su exclusividad fue algo muy difícil pues fue una experiencia "muy fuerte".

Érika reveló que cayó en depresión, además de que su autoestima "se cayó al piso".

Me rescató un poco el teatro, los ensayos pero luego me di cuenta que de lunes a jueves me levantaba a dejar a mi hijo a la escuela, regresaba y me quedaba acostada. No quería hacer nada, dormía. Hasta que me di cuenta y dije esto no está bien y mis amigas me dijeron: 'estás en depresión total' y dije 'sí'".