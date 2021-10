¿Vetada? Tras 11 años en TV Azteca, querida actriz pierde protagónico en Televisa por esta razón

Ciudad de México.- La actriz Adriana Louvier, quien quedó fuera de la segunda parte de la exitosa telenovela Corona de lágrimas que ya prepara Televisa, da sus razones sobre por qué no estará en el proyecto. ¿Fue vetada? ¿Los despreció?

Pese a que actores de la talla de Ernesto Laguardia, Victoria Ruffo, Alejandro Nones y otros más de la historia original ya están confirmados, Louvier fue la gran ausente, pues la semana pasada confirmaron que no estará en el 'remake' del melodrama del 2012.

Y aunque este papel le abrió las puertas en Televisa y dos años más tarde obtuvo su primer protagónico en Yo no creo en los hombres luego de una carrera de 11 años en TV Azteca, Louvier no dará vida a 'Olga Ancira' otra vez.

La actriz, quien fue uno de los rostros más emblemáticos del Ajusco y su último proyecto en la televisora de San Ángel fue Caer en tentación en 2017, dio sus razones sobre por qué no estará luego de bastantes especulaciones y hasta críticas.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Louvier dio la cara luego de que sus seguidores y usuarios no dejaran de preguntarle al respecto, por lo que aclaró las razones por las que no podrá participar en la producción de José Alberto 'El Güero' Castro.

Oigan les quiero agradecer mucho los mensajes que me han estado mandando... en específico en sus comentarios y preguntándome si voy a estar en el proyecto de 'Corona de Lágrimas'. No voy a poder estar en el proyecto", dijo, confirmando que no estará.