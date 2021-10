Horóscopos 3 de octubre 2021: Mhoni Vidente comparte las predicciones de este domingo para ti

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Previo al 'arranque' de semana, es clave que conozcas qué le deparan los astros a tu signo zodiacal este domingo 3 de octubre. Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México te lo dice en sus acertadas predicciones.

Mhoni Vidente te dice cómo le irá a los signos de zodiaco este domingo en el amor, dinero, trabajo y salud. ¡Así podrán anticiparte para cualquier evento! ¿Estás listo? Aquí las predicciones de Mhoni Vidente.

Horóscopos de hoy domingo 3 de octubre

Aries

Hoy se encontrará más atractivo y con ganas de seducir, típico de su signo de fuego. Aproveche esa llama y busque aventuras. Con sus ahorros logrará llegar a fin de mes sin preocupaciones. Esfuércese para que en el trabajo reine el compañerismo. Nada mejor que un día de spa para comenzar la semana, piénselo.

Tauro

Cálido y tierno, como usted solo, es clave que tenga convicción de disfrutar un nuevo romance, si no, este nunca llegara. Recuperará el 'dinerito' que había prestado a un amigo; guárdelo muy bien. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo, deje que todo pase. Procure mantenerse en un peso adecuado; coma más verduras.

Géminis

Después de la tormenta viene la calma, por lo que es muy probable que hoy sane cualquier relación que lo tenía tenso. Gastó mucho en días recientes, cheque bien sus tickets y piense en qué necesita para la siguiente quincena. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán cuando menos lo espere.

Cáncer

Notará cierta tensión en amigos y familiares, no se preocupe, pasará pronto y no es grave. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita, toda buena acción se regresa. Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía, solo usted sabe si de verdad los quiere. No deje pasar ninguna molestia y vaya al médico.

Leo

Necesita que su pareja le demuestre cuánto lo ama y admira, así que tendrá que hablar, pues nadie sabe leer mentes. Procure controlar los gastos, tiende a derrochar este mes y terminará muy apretado. Estará deseando que el trabajo se acabe; respide todo fluirá. Dormir mejor le ayudará a tener un día más ameno.

Virgo

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables, es clave para que crezca y pueda encontrar pareja. Comienza bien el día, en el plano del dinero, mas vale que ponga sus cuentas en orden. Tomará una decisión de vital importancia en su carrera profesional. Una actividad deportiva o intelectual le aliviará las tensiones.

Libra

En el amor, no atraviesa su mejor momento ¡Calma! Esta persona especial llegará en el momento adecuado. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero, de lo contrario será un fin de año pesado. Todos los trabajos que comience los terminará con éxito. Caminar a diario mejorará su salud y su ánimo.

Escorpio

No tenga miedo de empezar una nueva relación, pronto conocerá a alguien especial y si deja que el pasado lo domine, no gozará. En los gastos, respete su gasto, sino este será un mes muy pesado. En el trabajo todo va perfecto para usted, siga así. Debe cuidar más que nunca su boca, así como su alimentación.

Sagitario

No confunda una buena amistad con algo diferente, tendrá problemas si lo hace. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas, o lo pagarán caro. Procure no crearse conflictos en su trabajo y dejar que la gente hable, no es personal. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

Capricornio

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal, pero debe verse más flexible e interesado. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos y nuevas inversiones. Elija bien entre las ofertas de trabajo que le hagan, piense bien. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Acuario

Atención a lo que sus seres queridos le puedan pedir; podrían aprovecharse de su buena voluntad este día. Disfrute de su dinero, atraviesa un buen momento y merece darse sus gustitos especiales. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle, podría surgir una buena amistad. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

Piscis

Conocerá a una persona que le resultará interesante y le 'moverá' el tapete, vale la pena que le dé una oportunidad. El aumento de sueldo le permitirá pedir un préstamo e invertir en algo que desea desde hace mucho tiempo. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Una escapadita a la playa le recargará las pilas.

