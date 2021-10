Tras abandonar el cine para adultos, Mia Khalifa luce su belleza con tremendo bañador café

California, Estados Unidos.- La modelo y estrella de Internet, Mia Khalifa, se puso generosa y compartió en redes sociales unas cuantas fotografías donde se muestra con un coqueto bañador que causó sensación entre sus fans.

En las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, la joven de 28 años de edad posa para la cámara mientras hace alarde su bien cuidado cuerpo, el cual ha logrado esculpir a base de mucho esfuerzo en el gimnasio.

En la instantánea, se ve a la libanesa de 28 años de edad disfrutando de un día soleado en el patio de su vivienda, lo que permitió apreciar a detalle su piel bronceada gracias a su pequeño bañador de dos piezas en color café.

Me desperté y cancelé mi entrenamiento, pero publicar fotos de los abdominales que no he visto en un mes me hace sentir un poco mejor al respecto", escribió la famosa.