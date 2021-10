Tras cancelar boda, Gabriel Soto e Irina Baeva reaparecen así en Instagram y dejan en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna los famosos Irina Baeva y Gabriel Soto son la pareja más polémica y mediática de todo Televisa pues su historia de amor no empezó de la mejor forma y muchos creen que ella fue la tercera en discordia entre el matrimonio que tuvo el actor con Geraldine Bazán.

La propia exesposa del galán de telenovelas ha declarado que la actriz rusa comenzó a salir con él sabiendo que era un hombre casado y que vivía en un hogar junto a sus dos hijas. Mientras que Soto y Baeva siempre han negado esta versión y aseguran que ellos hicieron bien las cosas.

En 2020 la nacida en Moscú, Rusia, y el actor mexicano confirmaron que estaban comprometidos en matrimonio y aunque la esperada boda se celebraría en meses entrantes antes de que acabara el año, hace algunas semanas ambos detallaron que la celebración estaba pospuesta porque ambos tenían proyectos en puerta.

No obstante, tanto Gabriel como la modelo rusa no han dejado de usar sus redes sociales para presumir su amor y demostrar que aunque no tengan boda, siguen tan enamorados y felices como nunca.

Durante la mañana de este viernes, el protagonista de Te acuerdas de mí compartió una nueva instantánea a través de Instagram en la que ambos posan con 'outfits' de lo más espectaculares desde Nueva York, Estados Unidos, y provocó toda una sensación.

Hace unos días la pareja de artistas visitó esta ciudad y la fotografía del recuerdo que compartió Soto de inmediato generó gran alboroto, por lo que sus fans no han parado de elogiarlo.

