Adiós Chapoy: TV Azteca dejaría en la calle a Bisogno tras 24 años en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Destapan que el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno estaría temblando con la llegada de sus peores enemigos a TV Azteca luego de que a principios de este año estuviera a punto de ser despedido del canal.

Y esque Elisa Beristain y Javier Ceriani ya anunciaron que muy pronto llegarán a los hogares de todo México y de la mano de TV Azteca, a solo unos meses de que Bisogno insultara al aire al argentino y esto le costara ser 'castigado' por ejecutivos del Ajusco.

Según el canal de YouTube 'El Borlote', con la llegada de ambos conductores de Chisme No Like tras la alianza con Estrella TV, ya se especula que podría ser el fin de Ventaneando, pues estarán compitiendo en los espectáculos ¡en la misma empresa!

La pareja explosiva del espectáculo, los de 'Chisme no Like' llegan a la televisión abierta a México y de inmediato se dice que ya le preparan el adiós a Pati Chapoy y su 'Ventaneando', pues los niveles de audiencia están por los suelos y les darán la estocada poniéndole competencia desde la misma casa".

Tras el mediático pleito que Bisogno y Ceriani protagonizaron, apenas hace unos días el conductor dejó entrever que ya incluso alistaban una demanda, sin embargo, al parecer su empresa tiene otros planes.

Como se recordará, ese enfrentamiento hizo que Bisogno estuviera a punto de perder su trabajo en enero, como lo confirmó Pati Chapoy hace unos meses, pues aseguró que ella intervino para que no sucediera.

Incluso, Ceriani sostuvo que se encontraron en Los Ángeles, California cuando alistaban el concierto Mijares y Cristian Castro y acusó a Bisogno de huir de él cuando quería entrevistarlo.

El canal reportó que Bisogno presuntamente deberá disculparse con el argentino ahora que estaría en la mira del dueño de TV Azteca.

Se espera que Bisogno se sacuda la soberbia de la que fue acusado y se disculpe por haber ofendido a Ceriani pues debe tener contento al dueño de Azteca, quien ya le sentenció que no se meta en más problemas".

Finalmente, reportaron que el conductor y Chapoy estarían nerviosos, pues temen quedarse sin trabajo tras 25 años al aire.

Bisogno está más nervioso que nunca ante la llegada de su archirival Ceriani pues de salir de Azteca, difícilmente encontraría otro escaparate que lo contrate con tanta comodidad en el Ajusco. Ya siente que le quitarán su lugar, y no solo él, pues la llegada de 'Chisme No Like' sería la estocada para Chapoy y su 'Ventaneando'".