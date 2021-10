Él era Octavio Ocaña, dio vida a 'Benito Rivers' en 'Vecinos'; falleció antes de su cumpleaños

Ciudad de México.- Octavio Ocaña, era originario de Villahermosa, Tabasco y nació el 7 de noviembre de 1998, pero perdió la vida el pasado viernes, 29 de octubre, prácticamente una semana antes de su cumpleaños número 23.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El papel que le dio fama fue el de 'Benito Rivers' en la serie de comedia, Vecinos, en el año 2005, a los siete años. Sin embargo, él ya había aparecido ante las cámaras de Televisa como extra en la sección Chiquillos y Chiquillas con Chabelo.

Octavio se convirtió rápidamente en una de las celebridades infantiles más exitosas de la televisora de Emilio Azcárraga Jean, por lo que le llovieron varios proyectos tras su aparición en el programa de Eugenio Derbez, ya que, en el año 2007 participó en con Eiza González en Lola, érase una vez, donde daba vida al pequeño 'Otton Von Ferdinand'. En ese mismo año tuvo una participación especial en La Familia P. Luche como invitado especial en el episodio 'Niño de Oro'.

En el año 2008, Octavio dio el salto al cine mexicano con su participación en la película Amor, letra por letra y tiempo después interactuó con Adrián Uribe y Julio Bracho en la serie Hermanos y Detectives.

Sin embargo, el personaje que más marcó su carrera fue el mismo 'Benito', incluso el mismo Octavio reconoció que él y el pequeño niño de Vecinos eran uno mismo. Hecho que resaltó durante una entrevista en EFE.

Yo ya soy 'Benito', la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que no me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho 'Benito'.