Elenco de 'Vecinos' y más famosos de Televisa reaccionan a la trágica muerte de Octavio Ocaña

Ciudad de México.- El pasado viernes, 29 de octubre, joven actor, Octavio Ocaña, que dio vida a 'Benito Rivers' en el programa de comedia, Vecinos, perdió la vida en extrañas circunstancias que, hasta el momento, aún no han logrado descifrarse del todo.

Ante esta trágica situación, varios famosos de Televisa reaccionaron ante la inesperada pérdida del actor, de 22 años, una de ellas fue su compañera en en el programa, Vecinos, Mayrin Villanueva, quien compartió a través de su cuenta de Twitter el dolor que sentía al enterarse de esta terrible noticia.

Frustración, dolor, no me puedo quitar esa cara de alegría, nos lleno esa vida, tus carcajadas, bromas , esa energía en cada programa. ¡Tu genuino carisma y talento! ¡Qué falta nos harás! ¡Vuela alto Octavio! Un abrazo y todo mi amor para la familia.

Por su parte, Bárbara Torres, mejor conocida por interpretar a 'Excelsa' en La Familia P. Luche, otro programa producido por Eugenio Derbez, compartió un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram @barbaratorresmx, en el cual recordó cuando conoció Octavio.

¡No lo puedo creer! Desde los tres años vi como a un joven que trabajó y ahora ¡no está! No hay palabras. Dios te lleve a su gloria. Conozco a toda la familia desde que llegue a México... mis oraciones van por ustedes. ¡Qué dolor en el corazón!

Su compañera Ana Bertha Espín, quien dio vida al a madre de 'Benito' personaje que Octavio interpretaba en Vecinos, compartió en su cuenta de Twitter que se sentía "destrozada" por la partida del actor.

El productor de Vecinos, Elías Solorio también compartió su consternación tras la muerte del actor con quien trabajó desde que era muy pequeño, razón probable por la que se ganó el corazón de varios mexicanos.

No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, 'Benito'.

A la vez, Darío Ripoll, actor que compartió cámaras con Octavio en Vecinos, declaró lo frustrante que era perder a su compañero, con el que trabajó en el mismo set de grabación durante 16 años.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años, tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos. No hay gobierno que nos proteja, vuela alto mi 'Benito'. Te vamos a extrañar.