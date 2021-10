Karol Sevilla pone fin a los rumores y revela de una vez por todas cuál es su estado de salud

Ciudad de México.- Hace algunos días, la cantante, Karol Sevilla ofreció una entrevista al programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, donde reveló que había sido hospitalizada durante el mes de julio debido a una arritmia sinusal, razón por la que se había estado desmayando, derivado de esto comenzaron a surgir varios rumores sobre su estado de salud.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google New

La exestrella de Disney decidió dar la cara en Cuéntamelo ¡Ya!, programa de Televisa, y finalmente poner fin a todas las especulaciones sobre la salud de su corazón.

La cantante aseguró que, en efecto, había sido hospitalizada en un nosocomio, sin embargo declaró que su corazón estaba en optimas condiciones.

¡Qué no tengo nada! No me voy a enfermar todavía y no me voy a morir, mi corazón está bien chido y bombea padrísimo.