No tenía para comer: Tras traicionar a TV Azteca con Televisa, exconductor de 'VLA' llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un querido exconductor de Venga la Alegría, quien estuvo 6 años en TV Azteca, se incorporó al programa Hoy este viernes luego de que en 2020 llegara a Televisa y además hizo una fuerte confesión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Mauricio Barcelata, quien participó en distintos programas y novelas de Televisa al inicio de su carrera, sin embargo, tras quedarse sin exclusividad en el 2010 se fue al Ajusco y en 2012 se integró al matutino Venga la Alegría.

En 2014 salió y condujo varios programas más en la empresa hasta 2016, cuando se fue a Imagen Televisión y estuvo como conductor en Sale el Sol.

En 2019 salió de la empresa y en 2020 se estrenó como conductor de Guerreros 2020 y este año Guerreros 2021, producido entonces por la fallecida productora de Hoy Magda Rodríguez. Además, estuvo en el matutino Aquí Contigo de El Heraldo.

Ahora, el presentador llegó al foro del programa Hoy para invitar al público al evento que prepara Televisa por el 2 de noviembre, un desfile a realizarse este domingo 31 de octubre llamado el Día De Muertos Con Las Estrellas.

El presentador también estuvo de invitado en el programa de Televisa Más Noche de Israel Jaitovich, transmitido por Las Estrellas y Distrito Comedia.

Barcelata contó que le gustaría producir algo próximamente, además de confesar que su peor defecto y virtud es ser tan terco. Incluso, compartió su mayor fracaso.

Hice un programa hace muchos años con Luis de Llano, que se llamaba 'Mi Generación Amor de Verano', en el '97. No tuvimos la respuesta que pensábamos y se fue el primer fregadazo que sentí. Ya estaba en los cuernos de la luna y ya me sentía, pero tienes que seguir pensando que la carrera empieza cada segundo".

Además, mencionó que cuando llegó de su pueblo natal en Veracruz a la CDMX y estudiaba en el CEA, vivía en las instalaciones de Televisa ya que no tenía dónde más dormir, pues no tenía dinero.

Yo llegué ya grande a CDMX, para la carrera. Me quedaba a dormir en el salón 8 del CEA. Ya no es el salón 8 pero es la oficina de Rosy Ocampo, ahí dormía yo (...) dormí meses ahí y nadie se enteró, yo sí podía decir mi casa Televisa".

Mencionó que había colchonetas de trabajo y él se armó un lugar para dormir durante 2 o 3 meses, además de que nunca descubrieron lo que hacía. Barcelata compartió que no tenía ni para comer en sus inicios.

Tragaba pan como loco y el vale de comida costaba 2 pesos en ese entonces y le pedía chance a mucha banda y ya tenía para comprarme un vale pero aparte no me lo comía yo solo, lo compartía con una compañera: Priscila Patiño y ella tampoco traía lana. Yo me comía la mitad de la sopa y ella la mitad del guisado. Nos volteábamos el plato y nos comíamos lo que sobraba a cada uno".