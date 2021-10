Tras boda de ensueño y 2 años de matrimonio, actores de Televisa anuncian su separación

Ciudad de México.- Luego de 2 años de matrimonio, Isabella Castillo anunció su separación de Matías Novoa, una noticia que tomó por sorpresa a los fans de la pareja y que está dando mucho de qué hablar.

A través de sus redes sociales, la actriz cubano-estadounidense publicó un mensaje en el que se despide de su aún espeso, lo que rápidamente despertó los rumores de que habrían puesto fin a su relación.

Y es que la estrella de Malverde: El santo patrón compartió unas palabras en las que destaca que aunque hubo cosas no tan buenas en su matrimonio, el amor que se tuvieron siempre salió a flote.

Castillo acompañó su publicación con varias fotografías de su boda religiosa con el actor chileno, momento que describió como "uno de los días más felices de su vida", asimismo, le deseó que sea muy feliz.

Hubo de todo mientras duro, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo…, el amor nunca deja de ser… @matlechat vuela .. sé feliz. P. D uno de los días más felices de mi vida", se lee en el mensaje artista de Televisa y Telemundo.