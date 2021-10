Horóscopos 31 de octubre 2021: ¿Qué predicciones tiene MHONI VIDENTE para mi signo zodiacal?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es domingo 31 de octubre, Día de Halloween, así que para saber qué es lo que te depara el futuro, qué mejor que consultar el horóscopo de hoy, mismo Mhoni Vidente nos comparte con sus cartas del tarot para tu signo zodiacal.

Aries

¡Organízate bien! Tu agenda estará ocupada ante la perspectiva de viajes laborales o personales. Aunque te sientes cansado físicamente, mentalmente estás en forma. En forma pasajera, alguna pelea puede mover las aguas.

Tauro

Dependiendo de cómo veas las cosas, estas tendrán una dimensión u otra. Estarás completamente consciente de ello este día, por lo que harás lo posible para darle la vuelta antes de tomar una decisión con respecto a cuál te parece la más adecuada.

Géminis

¿Te interesa esa persona? Deja de lado tus dudas y timidez para poner manos a la obra y conseguir una cita, para que puedas mostrarte tal cual eres, sin miedo a caer en el ridículo y con todo a tu favor para agradar a ese ser especial.

Cáncer

Tendrás una jornada plácida, casi llegando al punto de lo aburrido, ideal para tareas administrativas de rutina, en los cuales podrás utilizar la soledad para trazar planes para la semana próxima, en la cual te espera una sorpresa.

Leo

Este es un buen momento para las sorpresas en el amor y a decidirte a dar un paso en el cual has pensado mucho tiempo. También es un día apropiado para lanzarte a la conquista de ese castillo que te abre sus puertas; no dejes que lo que espera allí afecte tu valentía.

Virgo

Los astros están de tu lado porque te ayudarán a arrasar en el ámbito del amor, pero la clave será aplicar la proximidad y la dulzura con esa persona que quieres. Los problemas son cosa del pasado, y te centras únicamente en el amor.

Libra

La organización de un evento importante te llevará más tiempo del que pensabas, si bien recibirás a mucha gente en tu hogar y serás un gran anfitrión, estarás nervioso por que todo salga bien.

Escorpio

Este día lo dedicarás a la naturaleza y a restaurar cualquier desperfecto que salga en el hogar. Te ilusiona saber si por fin funcionan tus herramientas o si consigues sacar el color que querías a la pintura.

Sagitario

Este día, la vida íntima tiene mucha importancia, pues ese instinto animal que todos llevamos por dentro sobresaldrá en ti. En otros ámbitos, mostrarás una agresividad creciente y no serás capaz de conciliarte con nadie hasta que sacies tu hambre.

Capricornio

Sentirás una atracción irrefrenable hacia una persona más grande que tú, pero ojo con confundir tus sentimientos por la admiración intelectual, pues esto no sustituye el amor. Disfruta de tus tiempos de ocio, pues sacarás mucho jugo a tu tiempo libre realizando actividades de todo tipo.

Acuario

Tu familia política podría darte un dolor de cabeza este día, deberás guardarte muchas cosas que piensas al respecto para no discutir con tu pareja y porque no tienes la confianza suficiente. No obstante, esto te quedará dentro y te generará malestar. Hoy es un mal día para arriesgarte en el juego.

Piscis

Algunos obstáculos no tan importantes podrían influir negativamente en tu estado de ánimo. No hagas una tormenta sobre un vaso de agua, pues sabes que el pesimismo es un mal compañero de viaje.

