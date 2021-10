Adiós 'VLA': Tras 19 años en Televisa y sin exclusividad, conductora deja TV Azteca y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora regresa a Televisa y se integra al programa Hoy luego de perder su contrato de exclusividad en 2016 y haber estado en TV Azteca.

Se trata de la guapa Sugey Ábrego, quien debutó en Televisa en 2002 y es conocida por sus participaciones en telenovelas como Clase 406, Rebelde, Destilando Amor. También daba la sección del clima en Matutino Express.

Poco después se fue a TV Azteca a probar suerte y hasta estuvo de invitada en Venga la Alegría. La actriz también estuvo hace poco como conductora invitada en el matutino de Imagen TV Sale el Sol, sin embargo, ahora sorprendió al volver a la televisora de San Ángel.

La guapa veracruzana de 42 años será pareja de Silverio Rocchi, quien participó en la primera temporada, pues se incorpora a la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Como ella misma confesó, durante el confinamiento de la pandemia se enfrentó a la soledad, pues luego de su divorcio y caer en una profunda depresión, fracasó en la búsqueda del amor en plataformas de ligue.

Como se recordará, tras la firma del divorcio, su ex Enrique Durán acordó pagar mensualmente un crédito que Sugey solicitó al banco para que iniciara un negocio cuando aún estaban casados, sin embargo, él dejó de pagar lo que correspondía dejando a la conductora con una deuda millonaria.

Además, la actriz contó el año pasado para Venga la Alegría que la estaba pasando muy mal económicamente e incluso había tenido que pedir prestado ante la falta de ingresos.

A mí me han prestado amigos, primeros actores; de repente no alcanzo a fin de mes, entonces a veces no tengo para pagarle a la chica que me ayuda", dijo.