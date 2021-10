¡En la ruina! Tras veto de Televisa y fracaso en TV Azteca, famosa actriz no tiene ni para comer

Ciudad de México.- Una famosa de Televisa revela la dura realidad que vivió tras ser víctima del Covid-19, pues cayó en depresión, quedó en bancarrota y no tenía ni para comer.

Se trata de la polémica actriz y cantante cubana Lis Vega, quien fue víctima del virus en dos ocasiones y tras más de un año de vivir en Estados Unidos para recibir su residencia, regresó a México para contar el infierno por el que pasó.

La artista, quien transformó su rostro luego de haber actuado en telenovelas de Televisa como Contra viento y marea, Duelo de pasiones, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Amorcito Corazón, se alejó de la televisora en 2012.

Según ella misma declaró en el 2016, habría sido vetada de Televisa luego de que un año antes participara en el reality Sí se puede de TV Azteca. Aunque buscaba quedarse en el Ajusco, la cubana no encontró una oportunidad por lo que decidió darle prioridad al canto y baile en vez de a la actuación.

Confesó que perdió todos sus ahorros y no tenía dinero ni para comer, lo que le provocó una fuerte depresión.

Lloré mucho, noches de mucha angustia y depresión. Se me aprieta el pecho porque me la pasé súper mal; me corrieron de donde yo estaba, me quedé sin dinero y tuve que acudir a amistades para que me ayudaran en esos momentos".