Enfermo y en ruina: Tras veto de Televisa, polémico exactor de TV Azteca reaparece con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien fue vetado de Televisa por irse a TV Azteca, se sinceró para hablar sobre los difíciles momentos que atraviesa pues además de estar en crisis económica y no tener ni para pagar la luz, también está enfermo y contó todos los detalles.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Lamentablemente quien no la está pasando nada bien es Germán Ortega, conocido por formar parte de Los Mascabrothers, pues en una reciente plática que tuvo con la revista TVyNovelas detalló que el contagio de Covid-19 que sufrió a inicios de año le dejó varias secuelas.

El famoso artista, quien junto a su hermano Freddy Ortega decidió mudarse al Ajusco luego de perder su contrato de exclusividad en Televisa, declaró que uno de los estragos que le dejó el coronavirus fue la sensibilidad emocional y también explicó que sus pulmones también resultaron afectados.

De por sí soy muy sentimental, lloraba de cualquier cosa... lloraba de la nada y me sofocaba mucho, pero estoy yendo a a hacer ejercicio y ya aguanto... mis pulmones quedaron un poquito dañados".

Pero eso no es todo y Germán también informó que tiene pérdida de memoria y que le detectaron una enfermedad en el estómago, aunque afortunadamente ya la están tratando y él se encuentra bien.

"Algo se me detonó en el estómago, le llaman hepatocito y ataca el hígado, entonces me dieron un tratamiento para eso y me van a hacer otros estudios para ver cómo voy, pero en general me siento mejor, aunque de pronto se me va la memoria".

El también productor, quien actualmente trabaja en la serie Relatos Macabrones en el canal de Las Estrellas, asegura que la pandemia también le dejó cosas buenas y una de ellas es ahorrar.

Como se sabe, desde hace varios meses Ortega ha aparecido ante la prensa y no ha tenido vergüenza en admitir que vive al día y que está ahogado en deudas, además de que solicitó ayuda al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para poder liquidar sus cuentas y atrasos.

Yo quisiera que el Gobierno... nos... (permitiera) negociar, (que nos dijera) 'a ver, ¿cuánto debes de predial?, ok van a pagar el 40 por ciento', porque no hay dinero todavía", dijo hace unas semanas.

Fuente: TVyNovelas, Wikipedia y El Heraldo de México