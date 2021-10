Famosa actriz destapa fuerte secreto de primer actor de Televisa que fue vetado y acabó en la ruina

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante dejó en shock a los medios de comunicación pues hace algunas horas filtró información nunca antes revelada sobre el primer actor de Televisa Andrés García, quien estuvo vetado de esta empresa y sufre severos problemas económicos.

La conocida intérprete mexicana Laura León, a quien apodan 'La Tesorito', se confesó frente a los reporteros y aclaró si alguna vez tuvo algo más que solo una amistad con el famoso artista de 80 años.

Andrés ha vivido complicados momentos en los últimos años debido a la falta de ingresos económicos que tiene y además cayó en una depresión que lo llevó a pensar en el suicidio; y aunque ya no está activo en la televisión, el famoso exgalán de telenovelas se mantiene cerca de su público a través de su canal de YouTube.

En uno de los recientes videos que compartió, García dijo que Laura fue una de sus conquistas, sin embargo, ahora ella dio un giro de 180 grados a la historia al revelar que en realidad nunca le hizo caso a su compañero de melodramas.

No, no solté el tesorito", dijo con su característico sentido del humor.

La intérprete de Suavecito explicó que el actor mexicano sí se le insinuó en diversas ocasiones, pero contó porqué no se dio algo más que solo una amistad y no paró de elogiar a don Andrés.

Claro que sí ¿quién no se ve me va a insinuar?... no le faltó nada pero no existió el momento, fue un gran compañero de trabajo, guapísimo, profesional, de verdad lindo".