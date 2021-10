¡La humilló! Tras 21 años en Televisa, exactriz de TV Azteca 'desenmascara' a Angélica Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una controversial actriz, quien dejó las filas de Televisa para irse a TV Azteca, 'desenmascara' a la desaparecida exprimera dama Angélica Rivera y revela si tienen diferencias.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Claudia Ramírez, quien en 1997 tras terminar la telenovela Te sigo amando decidió cambiarse a TV Azteca y posteriormente a Telemundo, pero regresó en 2014 a la televisora de San Ángel luego de 17 años de ausencia.

Su último papel en la televisora fue en Fuego Ardiente, sin embargo, la actriz ya ha tenido bastantes polémicas en el pasado. Cuando hacía la telenovela Sin tu mirada, la actriz despotricó contra Televisa al exhibir las supuestas malas condiciones de trabajo de los choferes.

Esto, luego de que en 2017 la actriz Maru Dueñas y el productor Claudio Reyes fallecieran en un accidente automovilístico mientras se dirigían a locación por la producción del melodrama que grababan, Me declaro culpable.

La actriz señaló a la empresa de exponer sus vidas, según dijo por las condiciones "lamentables" en las que trabajan sus choferes.

Anoche un lamentable accidente se llevó la vida de dos compañeros, por la condicion lamentables con las que trabajan nuestros choferes…#bastadeexponernuestrasvidasT Y continuó: 'A todas la televisoras un llamado urgente, son vidas las que están de por #bastadeexponernuestras vidas quien me sigue?!'".

Ahora, está envuelta en polémica de nueva cuenta, pues la actriz mexicana hizo frente a los cuestionamientos luego de que hace algunos días empleara su cuenta de Twitter para enviar un polémico mensaje donde hacía alusión 'La Gaviota', apodo con el que se le conoce a su colega Angélica Rivera por la telenovela Destilando Amor.

Tras escribir en la red social: "Pobre, ha de ser muy feo que te llamen así... por lo menos las gaviotas son hermosas", se desataron los rumores sobre una posible enemistad con la exesposa de Enrique Peña Nieto, por lo que ahora Claudia decidió hablar de su controversial mensaje.

En entrevista con el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, Claudia dijo: "Siempre he sido muy congruente con lo que digo y con lo que hago, y jamás diría 'no lo hice, no lo vi', pues ahí está escrito ¿qué más?, tampoco te puedes enganchar, porque me lo dijo un amigo: ¡es que tú y yo nos peleamos por algo del Gobierno', y le dije: 'sí, es una lástima porque ellos se van a ir y nosotros nos vamos a quedar'".

No obstante, al escuchar las preguntas sobre la posibilidad de aceptar un proyecto en el que esté considerada Rivera, Claudia destacó que antes de las personas, lo más importante para ella en cuestiones laborales es la trama que se abordará.

La verdad es que yo no soy nadie para juzgar, Angélica y yo trabajábamos cuando éramos muy jóvenes en un proyecto, en 'La Pícara Soñadora' (1991), nunca más nos volvimos... yo la respeto como persona, a mí nunca me ha hecho nada, y yo creo que uno tiene que respetar las elecciones que haga cada persona como individuo, yo no soy nadie para juzgar ni decir por qué sí o no", expresó.

"Si el proyecto me interesa y me gusta, o sea a mí ella es una persona que siempre me ha respetado, siempre ha sido amable, no la conozco mucho, porque te digo que hablo de hace 30 años, pero si el proyecto que me interesa por supuesto que sí", remató.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento y Agencia México