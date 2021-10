Mi horóscopo de hoy 4 de octubre 2021: Mhoni Vidente te comparte las predicciones de este lunes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Una bella semana está por iniciar! Para que planifiques todos tus movimientos, conoce cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente de este lunes 4 de octubre 2021 en el horóscopo de tu signo zodiacal. ¡Te fascinará consultarlo!

Cabe destacar que Mhoni Vidente es una de las pitonisas más famosas de México debido a que tiene múltiples aciertos; por ello, si quieres saber la suerte de tu signo del zodiacal, es clave que consultes sus horóscopos de hoy. ¡Aquí sus predicciones en el amor, dinero y trabajo!

¿Cuál es mi horóscopo de hoy lunes 4 de octubre? Aquí puedes verlo

Aries

El diálogo pondrá fin a los malentendidos en tus relaciones, ya sea familiares, amorosas o amistosas, solo sea más abierto. Mala suerte en el dinero; será mejor que espere antes de realizar compras. ¡No ignore a los astros! Llegará una nueva oferta de trabajo que no será muy tentadora. Problemas de piel, que podrían ser por alguna alergia.

Tauro

¡Andará con todo! No habrá persona que pueda resistirse a sus encantos físicos. Aprenda a identificarlos y explótelos al máximo. Sea precavido y asegure sus propiedades, más vale prevenir siempre. Si tiene negocio propio, trabajará demasiadas horas, pero valdrá la pena. Cuídese en su tiempo libre y logrará mayor calidad de vida.

Géminis

Abrirá su corazón a otras expectativas en el amor; eso está bien, pero no pierda los pies del suelo, sea realista con lo que puede obtener. Está derrochando su dinero y este no es buen momento para hacerlo; piense antes de gastar, por su bien. No busque protección en su trabajo, no la necesita. Algún mareo a causa de tanta actividad.

Cáncer

Si siente algo por una persona, esta semana será perfecta para que se confiese. ¡Podría ser el inicio de una nueva relación amorosa! Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones, lo merece después de tanto trabajo. Sus propuestas serán apoyadas por sus superiores; no tenga miedo. No se cure a medias los procesos gripales.

Leo

Etapa en la que va a conocer gente nueva y encantadora; esto le ayudará a ampliar su perspectiva sobre el amor y todo lo que desea. Respecto a su economía, vienen gastos, gastos y más gastos, pero todo saldrá bien. Encontrará la salida adecuada para su situación en el trabajo. A su espalda no le conviene cargar peso.

Virgo

Luche por esa relación si todavía le interesa. En cambio, si ya vio el final, deje ir a esa persona y agradezca todo lo que vivieron juntos. Esos proyectos económicos en que piensa no son viables, los astros le dicen ¡Detente! Las conexiones con sus clientes son excelentes en esta temporada. Relájese, tiene que huir de la crispación.

Libra

Si aún no se atreve a enamorarse, debe saber que la jornada de su cumpleaños no es buena para eso, cuide mejor su corazón. Los astros le ayudan a conseguir ese efectivo que tanto necesita. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo, ¡felicidades! Hoy se encuentra de buen humor y eso es salud.

Escorpio

No busque amor donde solo hay una gran amistad; recuerde que las cosas se dan solas y sin esfuerzo, tenga calma. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables, después de eso podrá gastar en todo lo que desee. Los retos laborales le estimulan, eso le gusta a sus jefes. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.

Sagitario

Su pareja será la persona que más la apoyará en los malos momentos; sea recíproco con él o ella, pues lo merece. Los astros marcan una tendencia al ahorro, valdrá la pena en el futuro. Hablará claramente con sus compañeros de trabajo y eso les ayudará a crecer. Su sistema respiratorio estará algo más sensible.

Capricornio

Llegó la hora de formalizar esa relación, atrévase y no tenga miedo en dar su corazón, en realidad no es tan duro como siempre quiere aparentar. Estabilidad económica es la pauta de este día y así seguirá hasta el fin de año. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. Tendencia a padecer migrañas, duerma y coma mejor.

Acuario

Una amistad muy cercana podría estar en problemas; se le recomienda tener paciencia y felicidad en su vida. Demasiados créditos, ya es hora de ir saldando deudas. No se deje llevar por esos celos en el trabajo, todos tienen talentos que explotar. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Piscis

Gran comunicación con su pareja en todos los niveles; significa que el amor siempre ganará en su vida. Hay cosas más importantes, además del dinero, no lo olvide. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Necesita relajarse o hacer algún deporte, de lo contrario, su salud y humor irán decayendo.

