"Soy gay": Tras dejar Televisa y una vida secreta, exconductor de 'Hoy' sale del clóset en vivo

Ciudad de México.- Un exconductor del programa Hoy, quien ahora es parte del elenco de De Primera Mano, salió del clóset en pleno programa en vivo luego de que sus compañeros lo pusieran en una posición incómoda.

Todo sucedió cuando en el programa de Imagen Televisión hablaban de que el embarazo de la polémica vedette Lyn May incluso llegó hasta el otro lado del mundo, pues hasta en China están hablando de ella.

Luego de pasar la nota, Gustavo Adolfo infante comentó que lo único que no le "cuaja" de la historia es el papá, un cantante llamado Markos D1, quien es 30 años menor que ella. ¿La razón? Gustavo cree que es gay.

Ante esto, Addis Tuñón menciona que antes de la pandemia cuando se rumoraba tenían una relación y que se iban a casar, que Lyn lo admitió y dijo: "Sí, ¿y qué?", a lo que Mónica Noguera agregó: "Esque no impide su orientación sexual que tenga un hijo con una mujer".

En ese momento, Lalo Carrillo, quien antes era parte del equipo de redacción del matutino en Televisa, respondió:

Cuando Gustavo pregunta si a él por qué le preguntan, Mónica Noguera habla de más y dice: "Pues porque él es gay... ¿no?", quedándose con la boca abierta por haber 'metido la pata'.

¿Cuándo he dicho eso? ¿El tinte lo revela o qué? No, no es cierto, ya lo he dicho (que soy gay)", dice entre risas.