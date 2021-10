Tania Ruiz, novia de Peña Nieto, da amoroso mensaje a su hijastra Paulina Peña: "Eres muy especial"

Ciudad de México.- El día de ayer domingo 3 de septiembre el expresidente Enrique Peña Nieto estuvo de fiesta pues celebró el cumpleaños de su hija mayor Paulina Peña Pretelini y su actual novia Tania Ruiz Eichelmann no dudó en enviarle un cariñoso mensaje de felicitación a su 'hijastra'.

Como se sabe, la modelo originaria de San Luis Potosí mantiene un sonado noviazgo con el exmandatario de México, el cual comenzaron cuando él aún no se divorciaba de su exesposa, la actriz Angélica Rivera.

Pese al escándalo, Tania ha demostrado que mantiene una buena relación con la familia y con los hijos de Enrique, pues en varias ocasiones se les ha visto conviviendo juntos y hasta yéndose de vacaciones.

Hace algunas horas la guapísima mujer aprovechó sus historias de Instagram para compartir su mensaje de felicitación ha Pau y dejó claro que se llevan muy bien.

La hija de Peña Nieto, quien recientemente anunció que se casará con Fernando Tena, por su parte aprovechó su cuenta oficial para agradecer por todas las muestras de cariño que recibió en este día tan especial.

AGRADECIMIENTO en su máxima potencia las muestras de cariño que he recibido en este último tiempo y en especial hoy me hacen que el corazón explote, me siento tan bendecida en todos los aspectos que lo único que puedo hacer es quedármelo todo conmigo y desearles que esto que me regalan se les regrese por infinito", escribió.