¡Tragedia en Televisa! Tras acabar desfigurada, exintegrante de 'VLA' queda al borde de la muerte

Ciudad de México.- Luego de someterse a un drástico 'arreglito' en el rostro y dejar en shock a todos, reportan que una polémica actriz habría estado a punto de morir luego de que el avión en el que viajaba presentara una falla mecánica.

Se trata de Lyn May, pues así lo reportó la periodista de espectáculos Angélica Palacios en su canal de YouTube de Multimedia 7, quien la llamó para entrevistarla para preguntarle sobre su radical cambio de look, sin embargo, la noticia resultó ser otra.

Luego de que Lyn desatara polémica este fin de semana al invitara sus fans a acudir con su cirujano para ponerse bótox y así mejorar su apariencia física, de inmediato se volvió blanco de fuertes críticas, ya que lució un rostro extremadamente cambiado.

Tras la caída de las redes sociales, Angélica llamó a Lyn para cuestionarla sobre la transformación de sus facciones, cuando la vedette le comenta que está "en el avión en Mexicali, Baja California saliendo para la CDMX".

La controversial actriz, quien tras 30 años en Televisa se fue a TV Azteca y fue eliminada del reality ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría por un berrinche, declaró que no se hizo cirugía y que todo fue resultado de maquillaje.

No... hace mucho ya, ahorita me maquillaron muy bien y los chavos que maquillan son muy buenos y me dejaron muy guapa (...) no he tenido tiempo pero sí me voy a hacer, ahorita no pero ando trabajando, todo el mes lo tengo lleno, ando empezando una película", dijo, negando otra cirugía.

Lyn descartó hacerse una cirugía próximamente, sino lo contrario, pues aseguró que dejará de ponerse "tanta cosa" en el rostro.

Ya no me voy a poner, me voy a quitar. Me pusieron mucho y me estoy quitando porque ya tenía la cara muy grande. Ya no me pondré", dijo.

Al preguntarla sobre su supuesto 'embarazo', la actriz de 68 años contó que no puede hablar del tema en público y soltó una bomba: estuvo al borde de la muerte luego de que el avión que abordó sufriera una falla mecánica.

Estoy ahorita en el avión en Mexicali saliendo para México. No quiero hablar porque la gente me está viendo (...) estamos en un problema porque el avión se descompuso y todos estamos arriba del avión", mencionó.

Totalmente en vivo, Palacios se alarmó y le preguntó a la vedette qué sucedió y ella contó que mientras estaban en el aire detectaron la falla y regresaron, situación que la habría puesto al borde de la muerte.

Estamos arriba del avión y se descompuso. Ya había despegado pero se regresó porque tiene una falla. Lo van a arreglar y nos estamos bajando, tú eres la única que sabe... ya íbamos en el aire y se regresó porque se descompuso. Ya le abrieron el motor, estoy viendo que lo están arreglando pero yo ya no me quiero subir, al contrario, nos vamos a bajar porque a mí me da miedo que se pueda caer", mencionó aterrada.

Finalmente, contó que la estaban esperando esta noche en la CDMX para unos compromisos, pero cree que no podrá llegar temprano ya que el siguiente vuelo estaría disponible por la noche.

No creo que el avión quede bien porque tienen abiertos todos los motores. Ya nos bajaron", decía alarmada Lyn.

