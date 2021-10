¿Vuelve a 'Hoy'? Tras 8 años en Televisa y llegar a TV Azteca, polémica conductora 'deja' 'VLA'

Ciudad de México.- Una de las conductoras más polémicas de Venga la Alegría, quien comenzó su carrera en Televisa formando parte del matutino Hoy, se ausentó en el foro del programa y así reaccionaron los fans. ¿Habrá renunciado a TV Azteca?

La mañana de este lunes 4 de octubre se usó la cuenta de Instagram de VLA para compartir una nueva instantánea en donde aparece el elenco estelar dando la bienvenida al público pero quién brilló por su ausencia es nadie más y nadie menos que Laura G.

En la imagen antes mencionada se puede ver a Sergio Sepúlveda, Anette Cuburu, Penélope Menchaca, Horacio Villalobos, Cynthia Rodríguez y Pato Borghetti, pero la exconductora de Televisa no los acompaña. ¿Cuál es la razón?

La presentadora originaria de Monterrey, Nuevo León, saltó a la fama gracias a Televisa, pues en 2008 le dieron la oportunidad de unirse a sus filas como reportera del matutino de Las Estrellas Hoy. Posteriormente le siguieron otros proyectos como conducir la sección de espectáculos en Primero Noticias y estelarizar el programa Sabadazo.

Sin embargo, su ausencia en Venga la Alegría no se debe a que vaya a volver a las filas de la empresa de San Ángel, donde laboró por 8 años.

En realidad, Laura sí está en el programa de Azteca Uno pero al parecer llegó tarde a la emisión nuevamente. Ya se le vio en otras secciones como conversando sobre Exatlón y jugando en la dinámica del Sin palabras.

La propia G ha declarado que no llega a tiempo al foro porque tiene actividades que hacer antes de comenzar a trabajar, Relató que es mamá de dos pequeños y nadie le ayuda con sus cuidados, por lo que no le sobra mucho tiempo y sacrifica ciertas cosas para atender a los niños.

Mis superiores saben perfectamente que nunca voy a llegar temprano porque yo no tengo ayuda en mi casa, no tengo personas que me ayuden, me levanto, hago camas, hago el desayuno, cambio a mis hijos... por eso no ando tan peinada y tan maquillada porque yo prefiero hacer eso que andar producida, la verdad", dijo hace algunos meses.