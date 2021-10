Acabó en ruina: Tras 'abuso' a nieta, exactor de Televisa y TV Azteca lo pierde todo y da dura noticia

Ciudad de México.- Un reconocido y aclamado cantante y actor, quien ha trabajado en producciones de Televisa y TV Azteca, dejó en shock al hablar como nunca antes del supuesto abuso que habría cometido en agravio de su propia nieta y además confesó que se quedó sin dinero por la falta de trabajo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El famoso que abrió su corazón y dio una impactante noticia fue el mismísimo Enrique Guzmán, quien tiene una denuncia en México por tocamientos indebidos a su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

El intérprete de éxitos como La plaga declaró que aunque tenía pensado demandar a su nieta por difamación, prefirió cancelar el proceso legal y asegura que ya la perdonó y ahora solo espera que desmienta que él alguna vez la tocó cuando era niña.

Según el exesposo de Silvia Pinal solo quiere que su familia se reconcilie y esté en paz, por ello decidió perdonar a la modelo, sin embargo, espera una disculpa de su parte. Esto fue lo que comentó en entrevista exclusiva con la revista TVNotas:

Sin embargo, el también actor de 78 años declaró que quedó en quiebra ante la falta de trabajo que provocó la pandemia, pues cuando todo estaba cerrado tuvo que sacar sus ahorros para sobrevivir y ya no tiene nada. Por ello está tan contento de volver a trabajar a los escenarios del teatro.

Fue mucho tiempo sin generar nada y los gastos no paraban, tenía que rascarle de donde ya no había... por mucho que se tuviera guardado, no fue suficiente... a mí se me terminó todo", confesó.