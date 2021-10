Adiós TV Azteca: Tras quedar en silla de ruedas y subir 20 kilos, galán de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien ha desatado polémica en los últimos años por sus supuestos problemas de salud, su vida personal y su drástico cambio físico, llega al programa Hoy para arrasar con la audiencia de TV Azteca.

Se trata de Jorge Salinas, quien luego de volverse uno de los galanes más cotizados de las telenovelas, perdió su contrato de exclusividad en 2018 luego de más de 25 años en la televisora, lo que complicó sus ingresos, pues significaba que perdía su sueldo fijo.

Uno de sus escándalos más polémicos sucedió por infidelidad a su exesposa Fátima Boggio, a quien engañó con la actriz de TV Azteca Andrea Noli, quien quedó embarazada en 2006 y tuvo una hija, Valentina, a la que nunca reconoció.

Con telenovelas como La esposa virgen, Fuego en la sangre y Mariana de la noche en su repertorio, Pasión y Poder (2015) fue su último protagónico antes de que el actor se cambiara a Imagen Televisión, donde hizo la serie Un poquito tuyo en el 2019.

Tras ser rechazado por Televisa, Salinas fue captado luciendo irreconocible y en silla de ruedas por problemas en la columna vertebral.

El histrión luego apareció con un aspecto desaliñado y con varios kilos de más; según se dijo, más de 20. Al parecer, sus días de galán habían quedado en el olvido.

El actor finalmente regresó a Televisa para hacer Te doy la vida en 2020, sin embargo, meses después fue captado afuera de un hospital utilizando un bastón, pues tenía problemas para caminar y de nueva cuenta varios kilos arriba. Esto desató alarmas.

Su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, contó a inicios de este año que el histrión estaba bien de salud y muy activo en casa con sus hijos, sin embargo, el actor se mantenía alejado de los foros.

Según difundió el portal Chacaleo, Álvarez habría tenido que tomar las riendas para poder tener trabajo constante, ya que Salinas presuntamente sería cada vez más relegado por talento nuevo en el medio y prefería quedarse en casa con sus hijos.

Aunque se dijo que recibió ofertas de TV Azteca, el actor les dijo adiós y regresó a la televisora de San Ángel luciendo mucho mejor tanto físicamente como de salud. El histrión se puso en mejor forma y aunque no regresó como protagonista, sí como actor de reparto.

Salinas se unió al elenco de la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando, donde interpreta a un invidente. Él mismo manifestó que cuando recibió la oferta de trabajo no quería aceptarlo porque ya no le ofrecían protagónicos como él quería, pero la madre de sus hijos menores "le quitó la soberbia".

Aunque el actor se dijo feliz y haciendo el reto actoral más grande de su carrera, se dice que el melodrama protagonizado por Daniel Arenas e Irán Castillo presuntamente no cumplió con el rating esperado y podría ser recortado.

Según lo anunció el conductor Arath de la Torre, el actor fue invitado este martes al programa Hoy, por lo que podrá estar en el foro conviviendo con todo el elenco, aprovechando que Paul Stanley cumplirá su apuesta y se vestirá de quinceañera luego de perder el Clásico Capitalino.

