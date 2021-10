Adiós TV Azteca: Tras salir del clóset, Chapoy humilla a Bisogno y ¿lo corre de 'Ventaneando'?

Ciudad de México.- Luego de que salieran a la luz imágenes con su supuesto novio, el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno habría estallado en llanto tras reunirse con su jefa Pati Chapoy en TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Así lo reportó el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV este lunes, quien contó que el presentador que lleva 24 años al aire en el programa de espectáculos fue presuntamente humillado por la jefa de espectáculos del Ajusco por lo que pasó el fin de semana.

Como se recordará, este fin de semana, el conductor compartió por primera vez una foto junto a su supuesto novio, Jesús Castillo, quien sería 24 años menor que él.

Aunque no se ha pronunciado directamente sobre su orientación sexual, llamó la atención que añadió un corazón en la fotografía y horas más tarde, por el revuelo que causó, la eliminó.

Y esque Daniel también se presentó en el matutino Venga la Alegría este lunes caracterizado por su famoso personaje 'La Güera Limantour', para el cual se viste de mujer.

Incluso, él mismo aceptó que ha visitado antros gay en el pasado, pues tras su visita al programa por la mañana, retuiteó un mensaje que mencionaba precisamente esto.

No sé si se burlaron o lo atacaron... lo cierto es que Pati Chapoy y Rosario Murrieta hoy por la mañana, aprovechando que Daniel tuvo llamado a muy temprana hora en el Ajusco, me comentan lo hicieron llorar (...) es una televisora que no le permite a nadie salir del clóset", reportó Quiroz.