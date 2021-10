¡Adiós a una leyenda! Filtran trágica noticia sobre Vicente Fernández: "Cuquita pide desconectarlo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que circulara el rumor de que la familia de Vicente Fernández buscaría desconectarlo debido a que su estado de salud no mejora, ahora surgen nuevos detalles que hacen más fuerte esa versión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El 'Charro de Huentitán' sigue hospitalizado en terapia intensiva desde que llegó al hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco luego de que sufriera una caída en su rancho 'Los Tres Potrillos' y se le detectara el síndrome de Guillain-Barré.

Tras ser dado por muerto hace unas semanas y circular la versión de que sería desconectado, ahora reportan más detalles que significaría decirle adiós a una gran leyenda de la música ranchera en México.

Hace unos días, TVNotas reportó que la esposa de Don Chente, Doña Cuquita Abarca, presuntamente se encuentra desesperada por el mal estado de salud de su esposo y estaba buscando sacarlo del hospital donde está internado para llevarlo a su rancho.

Sin embargo, los médicos le explicaron que es imposible moverlo en sus condiciones y le advirtieron que si le pasaba algo en el traslado a casa, no podrían actuar tan rápido como en el hospital.

Además trascendió que integrantes de la dinastía estarían preparándose para lo peor. Ahora, en el programa radiofónico Fórmula Espectacular, dirigido por la conductora de Venga la Alegría Flor Rubio, revelaron que ya habrían perdido las esperanzas.

Según el reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, una persona, quien tendría un hermano que es médico en el hospital donde el cantante está internado, le reveló que los doctores ya no esperan que el artista mejore.

Es muy fuerte lo que voy a decir, pero, es lo que a mí me contaron, que entre los doctores ya nada más esperan que don Vicente, ya, porque dicen que le cuesta respirar, que va en retroceso", dijo.

"Hay días en los que no puede ni mover los dedos (...) y de hecho me contó que Doña Cuquita ha pedido que lo desconecten, pero que los hijos no quieren", agregó.

Ante estos comentarios, Flor Rubio mencionó que el delicado estado de salud del cantante ha tenido en vilo al mundo artístico y sigue causando mucha incertidumbre, pues ya casi van tres meses desde que lucha por su vida.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por una fuente oficial, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

El último reporte médico

Este martes 5 de octubre, la familia publicó un comunicado donde explican que la recuperación del 'Charro de Huentitán' ha sido "muy, pero muy lenta" y sigue bajo "estrecha vigilancia médica".

Comentaron que permanece intubado y en terapia intensiva, pero estable. Hasta ahora, no ha reportado ninguna mejoría.

Instagram @_vicentefdez

Fuente: Grupo Fórmula, TVNotas e Instagram @_vicentefdez