Daniela Berriel, actriz de TV Azteca, regresará a la televisión tras denunciar abuso

Ciudad de México.- En medio del agotador proceso legal que Daniela Berriel atraviesa tras acusar de abuso a Eduardo Ojeda, la artista anunció que regresará a la televisión de la mano de un proyecto de TV Azteca.

La actriz detalló que participará en la serie de suspenso Un día para vivir, específicamente en el capítulo Secretos de Familia, en donde interpretará a una joven enamorada que termina una relación.

Dicho papel le resultó difícil de interpretar, pues en ese momento estaba cerca de revelar el terrible momento que vivió en Acapulco, Guerrero en donde fue presuntamente abusada por el actor de Televisa.

Fue en una entrevista para Venga la Alegría donde Berriel dijo que en el momento de estar trabajando en la serie, grabó el video en el que denunció los hechos ocurridos con Ojeda durante el año 2020.

Cuando me dijeron del capítulo, yo ya tenía el video grabado de lo que me había sucedido, lo iba a subir esa semana. Fue en marzo y se cumplía un año de lo que me había pasado. Ahí fue cuando me detuve y dije ‘primero es mi trabajo, primero es lo que amo’, ya después viene este proceso largo", señaló.