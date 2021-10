Luto en TV Azteca: Destrozada, 'desaparecida' actriz anuncia la trágica muerte de su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que hace unos meses se convirtiera en madre de mellizas, una famosa actriz de TV Azteca, quien lleva algunos años alejada de la TV, dio una fuerte noticia en redes sociales que dejó helados a todos.

La actriz Estela Calderón se sinceró con sus seguidores y a través de historias de Instagram compartió que estaba de luto, pues lamentablemente una de sus hijas mellizas, llamadas Alana y Emilia, falleció.

Con gran pesar, la actriz conocida por estar en telenovelas de TV Azteca y Telemundo como Amor en Custodia, Se Busca un Hombre Los Miserables y Vuelve Temprano, anunció en redes que murió su pequeña hija Alana luego de que nacieran prematuras en febrero de este año.

Cada vez que subo algo, me preguntan por mi otra bebé y cada vez que leo un mensaje de esos, mi corazón se rompe... así que mejor les escribo esto y dejamos las interrogantes para después. Alana, el otro amor de mi vida, ya no está en este plano. Después de un proceso muy difícil, trascendió", escribió.

Devastada, explicó cómo enfrentan la pérdida ella y su esposo Giampaolo Spaventa, con quien se casó en 2015: "Estamos aprendiendo a vivir esta nueva vida. Su amor, su ejemplo, su sabiduría y su paso por esta vida, transformó la mía para siempre”.

La actriz no pudo compartir la causa de muerte de su hija debido a que aún era muy duro para ella hablar del tema: "Cuando me sienta lista, compartiré más de ella y de todo este proceso. Gracias por su interés y cariño. Mientras hay amor, hay vida", finalizó.

Estela, además de la actuación también se ha estado desempeñando como fotógrafa. Fue apenas en septiembre del 2020 que anunció que su familia crecía al confirmar su embarazo.

El pasado 27 de febrero, anunció la llegada al mundo de sus bebés con un emotivo mensaje, aunque tuvieron que permanecer un tiempo en la incubadora por adelantarse en su nacimiento.

Mis niñas de luz, con su amor han venido a terminar de transformarnos a su papá y a mí. Inexplicable todo lo que siento. Llegaron antes de lo que aquí esperábamos pero los tiempos de allá arriba fueron otros… lo importante es que nuestro camino ya comenzó y es para siempre, junt@s pa' delante".

Unos meses después en mayo, compartió que sus hijas ya estaban con ella en casa, aunque sí se podía ver que Alana tenía respirador artificial.

A finales de septiembre, Estela compartió un pensamiento sobre la muerte, aunque no comentó a qué se debía: "La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos la una para la otra lo seguimos siendo".

Luego de estas palabras, la actriz recibió mensajes de apoyo de colegas del medio como Fernanda Castillo y Alejandro de la Madrid, además de que su mamá escribió: "Alana siempre en mi alma y corazón".

Este lunes, la actriz dejó ver su lado más vulnerable en Instagram al compartir que tuvo el cumpleaños más triste de su vida, sin embargo, agradeció porque aún tenía a su esposo e hija.

En el cumpleaños más triste de mi existencia, sonrío y agradezco x lo maravilloso que sí tengo".

