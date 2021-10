¿Murió Héctor Bonilla? Tras 30 años en Televisa y padecer cáncer, dan fuerte noticia en TV Azteca

Ciudad de México.- En las últimas horas trascendió que había muerto el primer actor de Televisa y TV Azteca Héctor Bonilla luego de una difícil batalla contra el cáncer, por lo que su hijo aparece en Ventaneando y aclara los rumores en exclusiva.

El primer actor protagonizó cerca de 20 telenovelas en Televisa durante casi 30 años para luego cambiarse a las filas de TV Azteca a finales de los 90's, donde apareció en melodramas como Señora, Agua y aceite, Mirada de Mujer: El Regreso y Belinda.

Tras 20 años en el Ajusco, el actor de 82 años decidió regresar a la televisora de San Ángel pero a dirigir, invitado por el productor Juan Osorio a Mi marido tiene familia.

Ahí estuvo en 2017 hasta que decidió dejar la televisión en el 2018 para dedicarse al teatro de tiempo completo, cuando en 2019 fue diagnosticado con cáncer en el riñón derecho; además, en agosto del año pasado sufrió una caída con fractura de fémur.

Por esta razón, su hijo Sergio Bonilla aseguró hace unas semanas que la salud de su padre es "delicada", pues desde el momento que supo que tenía cáncer se ha sometido a tratamientos alternativos a las quimioterapias para darle batalla.

Ahora, lamentablemente empezó a correr el rumor de que Héctor Bonilla había fallecido, por lo que su hijo aclaró todo en en el programa Ventaneando.

En mi familia procuramos no dar mucha bola a los chismes pero particularmente a Pati Chapoy le tengo respeto y un cariño sincero. Me parece elemental aclararlo, no sé de dónde o quién tuvo la genial idea de inventar ese chisme pero bueno, oportunamente ustedes se acercaron a nosotros y tan sencillo como decir que no pasa nada, mi padre está bien", dijo.