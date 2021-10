¡Polémica! Le llueven críticas a Julieta Venegas por cantar reggaetón junto a Bad Bunny

Ciudad de México.- La colaboración entre el reggaetonero Bad Bunny y la popera Julieta Venegas se volvió tendencia en redes sociales este día pues algunos de los seguidores de la cantante consideraron que unir ambos géneros no es una buena idea y hasta compartieron algunos memes al respecto.

Lo siento BB:/ es el nombre de la canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas. Tainy es el productor del tema, que es el primer sencillo de su disco Data. El puertorriqueño fue quien confirmó el dueto, con una publicación en Instagram donde los etiquetó a los dos artistas.

Cuando LunyTunes me firmaron estaban terminando y entregando Mas Flow 2, desde ese día siempre soñé con tener mi Mas Flow. Hoy por fin sale el primer track de ese álbum que siempre quise hacer, gracias Benito (Bad Bunny) por ser LA BESTIA, por confiar en mí y siempre estar ahí, mucho de lo que soy te lo debo a ti a Julieta Venegas por inspirarme tanto y de pensar que nunca podríamos trabajar juntos hoy me da la oportunidad de ser parte del primer single, eres la mejor y por siempre agradecido, me cumpliste un sueño", se lee.