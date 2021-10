¿Se divorcian? Andrea Legarreta 'hunde' a Erik Rubín tras besarse con actor y traición de su amante

Ciudad de México.- Luego de que la polémica actriz María Conchita Alonso declarara que tuvo un fugaz romance con Erik Rubín y de que este fuera captado en pleno beso y 'coqueteo' con otro actor, la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta reacciona a la declaración sobre su esposo y exhibe su peor cara. ¿Hay divorcio?

Durante su encuentro con los reporteros a las afueras de Televisa, y luego de enfrentar rumores de infidelidad de parte de su marido, Legarreta fue cuestionada acerca de su opinión del amorío que sostuvo el exTimbiriche con la cantante 14 años mayor.

Cabe mencionar que luego de este escándalo, el cantante siguió dando de qué hablar al plantarle tremendo beso a Yahir, con quien comparte créditos en la obra Jesucristo Súper Estrella. El 'coqueteo', aunque fue en supuesto tono de broma, causó revuelo.

Posteriormente, la conductora del matutino más visto de la televisión abierta en México aseguró que ya sabía de la 'aventura' que su marido tuvo con la venezolana de origen cubano.

Sí supe que hubo ahí como una especie de romance... No sé si fue una noche de copas, pero la verdad es que sí supe, y ¿quién no?, si las mujeres también éramos fans de María Conchita y hasta la fecha es una mujer bella y encantadora, yo no me ofendo, ni me siento mal, al contrario".