Shock en Televisa: Polémica actriz confirma que fue amante de Erik Rubín y dice esto de Legarreta

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante María Conchita Alonso, quien se ha visto en vuelta en polémicas por minimizar la existencia del Covid-19, nuevamente se encuentra metida en tremendo escándalo pues recientemente confesó que tuvo un fugaz amorío con Erik Rubín, esposo de la conductora de Televisa, Andrea Legarreta.

Como se recordará, el exintegrante de Timbiriche y la también actriz de 50 años mantienen uno de los matrimonios más polémicos de todo el medio del espectáculo y en varias ocasiones han sido señalados por 'ponerse los cuernos' mutuamente, sin embargo, siempre salen a desmentir estas versiones y a apagar la polémica.

Durante su reciente encuentro con la prensa, la integrante del show GranDiosas confesó que alguna vez tuvo una relación con el esposo de 'La Legarreta', pero aseguró que no fue nada formal y hasta detalló que ni siquiera lo llegó a amar.

No, enamorar no, me gustó mucho, para enamorarse uno tiene que conocer bien a la persona, que salir mucho tiempo con la persona, que compartir momentos y para mí eso es enamorarse, Erik fue alguien muy lindo que pasó por mi vida y ya".