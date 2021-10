¿Tragedia en Televisa? Tras quedar en la ruina y casi morir, hospitalizan a querida actriz

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Leticia Calderón alarmó a usuarios en redes sociales luego de anunciar que está hospitalizada para someterse a una cirugía.

La actriz, quien debutó en Televisa en 1982 en la telenovela Chispita y anunció que se alejaría un tiempo de la actuación luego de finalizar el melodrama Imperio de Mentiras el año pasado, dio algunos detalles al programa De Primera Mano.

Lety compartió una imagen desde su cama de hospital y aunque no se pudo enlazar vía telefónica, la conductora Addis Tuñón compartió que la actriz mencionó que se trata de una "cirugía programada, que está bien tratada y está bien".

Aunque comentaron que desconocen de qué se trató la operación o si se trata de algún problema salud, sí resaltaron que internautas se alarmaron pues como se recordará, Lety estuvo al borde de la muerte hace unos meses tras dar positivo a Covid-19.

La protagonista y también villana de telenovelas como Yo compro esa mujer, Esmeralda, Laberintos de pasión y Amor Bravío, estuvo en el hospital 7 días con oxígeno, por esta razón, las redes se preguntaban si tenía algo que ver.

Además, la actriz la pasó mal durante la pandemia en cuestión económica, pues tuvo que poner a la venta su departamento en Acapulco a causa de la "falta de trabajo y la crisis generada por el coronavirus".

En 2018, la actriz contó que no tenía contrato de exclusividad con Televisa desde 1999, pero siempre le habían ofrecido trabajo y tratado muy bien.

Yo siempre he tenido un buen trato y nunca he tenido exclusividad, desde el 99. Nunca he tenido la necesidad de firmar un contrato, no tengo la camiseta puesta, pero mi palabra vale más que una firma", dijo entonces.