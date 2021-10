Tras 5 años en TV Azteca, famosa actriz llega a 'Hoy' y se la comen viva por inesperada confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz Ivonne Montero se reincorporó a Televisa luego de haberse ido a TV Azteca y después Telemundo y ya está metida en tremenda polémica debido a una inesperada confesión que hizo.

La también cantante de 47 años, quien forma parte del programa Hoy como concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy, brindó una entrevista al programa Sale el Sol y aquí confesó que no piensa vacunarse contra el Covid-19 pues tiene la certeza de que esto no previene la enfermedad ni que tampoco la salvaría de la muerte.

En las vacunas tengo ahí un problema bastante delicado, evidentemente yo me pongo a leer, yo cuestiono todo. Es un tiempo de vida que estamos viviendo muy difícil".

La originaria de la Ciudad de México asegura que ella ha leído mucho sobre las vacunas y que además tiene conocimiento de que personas ya vacunadas también murieron por Covid-19, y que por ello no se la aplicará.

Han muerto más de cinco personas cercanas mías vacunadas con las dos dosis. Entonces esto de que ya estoy vacunado y ya, no ten cuidado porque igual te infectas, igual contagias, igual te mueres".

Decenas de televidentes, incluidos los conductores del matutino, se le fueron encima a Ivonne, quien trabajó desde 2008 hasta 2013 en el Ajusco y protagonizó la exitosa telenovela La Loba, porque insiste en no vacunarse pese a que ya tiene daño pulmonar pues se contagió del virus hace unos meses.

"A mí mi intuición ahorita me dice no vacunarme en este momento, a mi hija no la pienso vacunar definitivamente", remató.

Estas son algunas de las críticas que hicieron contra la bailarina del matutino de Las Estrellas:

La estupidez tiene rostro".

¿Qué lee para informarse? nomás TVNotas".

Según lee mucho y es de lo más inculta".

Vieja ignorante".

Fuente: Sale el Sol y Wikipedia