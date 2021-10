Tras veto de TV Azteca y 7 años desaparecida, actriz de Televisa da dura noticia ahogada en llanto

Ciudad de México.- La actriz Gaby Spanic, quien arrasó en Televisa como villana de telenovelas durante años, se sinceró entre lágrimas sobre su duro pasado con el padre de su hijo, cómo este la abandonó y nunca conoció a su bebé.

Spanic, venezolana de nacimiento, debutó en Venevisión en 1990 y llegó a México para en 1998 para protagonizar La Usurpadora en Televisa, melodrama que la lanzó a la fama internacional y la consolidó como una de las villanas más odiadas.

Aunque después de varios proyectos en la televisora de San Ángel se cambió a las filas TV Azteca, a quienes terminó demandando por incumplimiento de contrato en el 2016 luego de que asegurara le quitaron la exclusividad cuando aún le quedaba un proyecto pendiente.

El Ajusco la vetó por esta razón y Televisa por irse a la competencia, sin embargo, este año le levantaron el 'castigo' y luego de 7 años desaparecida de la pantalla chica se unió al elenco de Si nos dejan, remake de Señora Isabel, donde dará vida a 'Fedora Montelongo'.

Gaby, quien actualmente forma parte del reality La Casa de Los Famosos en Telemundo, se sinceró en una dinámica con Héctor Sandarti y contó que estuvo a punto de perder a su hijo luego de una pelea con su expareja y padre de su hijo, ahora de 13 años.

La actriz de 47 años habló primero de sus inicios y cómo ella vendía empanadas desde los 8 años para poder generar ingresos para su familia y aseguró que ayudaba a su mamá en la casa.

Hasta los 23 años empezó a trabajar en varias telenovelas y pudo así comprar un departamento en Caracas, a donde se llevó a su madre y hermanos a vivir y podían ver a su padre.

Al hablar de su primer matrimonio con el actor venezolano Miguel de León, Spanic contó que todo empezó como un cuento de hadas pero finalmente todo se vino abajo:

Llegó un momento en el que ya no me miraba como mujer. Intentamos tener hijos y no se pudo y fue muy fuerte la separación".