Adiós 'VLA': Tras vender manzanas para sobrevivir y vencer al cáncer, actriz vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora está de vuelta en las filas de Televisa luego de haberse ido a TV Azteca y haber superado la batalla contra el cáncer.

Se trata de la comediante Bettina Salazar, mejor conocida como 'Olga Sana', quien el año pasado durante la pandemia cayó en una fuerte crisis económica debido a la falta de trabajo y tuvo que recurrir a vender manzanas para sobrevivir.

Con el cierre de los teatros, la excomediante de programas como Sabadazo y programa Hoy, no tenía trabajo ni ingresos pues fue despedida de Televisa. Además, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015.

Salazar logró vencerlo tras años de lucha y ahora toma medicamentos para que este no regrese, mismos que le han afectado el hígado. Como se agotó sus ahorros, la conductora tuvo que recurrir a vender esas manzanas para poder tener para vivir.

Aunque la comediante de 50 años había sido contratada por TV Azteca para participar en el programa Parada de Noche, este fue cancelado antes de que pudiera salir al aire y a la comediante no se le había visto en otro programa.

Hace unos meses, 'Olga Sana' acudió como invitada al Show de Chistes del matutino del Ajusco, Venga la Alegría, por lo que ahora sorprendió al aparecer en sketches del programa de Televisa Cuéntamelo Ya! Al Fin.

Desde su camerino en Televisa hace unas semanas, así se dejó ver la comediante en su cuenta de Instagram:

Actualmente, la comediante también forma parte del elenco de la obra ¡Y que nos coge... la pandemia! ahora que se está reactivando el teatro.

Además, todo el tiempo recuerda cómo ha sido su complicada lucha contra el cáncer, pues apenas hace unos días escribió en redes que debido a las quimioterapias, su cabello ya no crece igual. Además comentó que le quedaron "achaques" e incluso le retiraron una mama, pero ella vive "agradecida".

El día que me rape, sin saber que jamás tendría mi cabello normal, nuevamente. Las quimios me afectaron en el crecimiento, pero lo importante es que sigo aquí, pelona, sin bubi, con achaques diarios pero feliz y agradecida, por cada día. Y agradezco al cáncer, que me haya elegido a mí, y no a otra persona de mi familia, y sobre todo por todo lo bueno y malo que me dejó. Es una lucha diaria, en verdad, el camino es largo y pesado. No me gustaría que más personas pasen por él, cuídate, la salud no tiene precio".