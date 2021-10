Carolina Sandoval rompe el silencio sobre la cancelación de 'Suelta la Sopa'

Ciudad de México.- Luego de ocho años de éxito, el programa de espectáculos estadounidense Suelta la Sopa abandona la televisión. Al respecto, la exconductora Carolina Sandoval externó su opinión.

La cadena Telemundo confirmó a través de un comunicado que el show se despediría de los televidentes antes de que termine el 2021, sin embargo, reconoció que durante su trayectoria le ofreció a ala audiencia "lo último en noticias de entretenimiento y celebridades".

Por su parte, la presentadora venezolana se pronunció sobre el tema ante People en Español: "Todo lo que sucede es para bien, hasta lo malo es bueno".

La periodista y ahora también influencer no brindó más detalles en la cancelación del programa, no obstante, habló a fondo sobre la invitación que recibió de la Casa Blanca como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Me siento súper honrada de ser la primera influencer creadora de contenido hispana que en la administración de Joe Biden va a la Casa Blanca a hablar de la herencia hispana. No puedo explicar en el momento de la vida en que me encuentro. Son cosas tan maravillosas que Dios en la vida tiene un propósito. Por eso me quiero mantener en esta energía, esto es lo único que quiero decir, esto es la única cosa que quiero hablar"