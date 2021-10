¿Cayó en coma? Dan grave noticia sobre conductor tras 23 años desaparecido de Televisa y TV Azteca

Ciudad de México.- Tras ser dado por muerto en redes, empezó a surgir la versión de que un conductor que lleva 23 años desaparecido de Televisa y TV Azteca habría caído en coma, por lo que su hija da fuerte noticia al respecto.

María José Cadena, hija del famoso exconductor de los programas Cámara Infraganti y Ciudadano Infraganti, Óscar Cadena, negó tajantemente que su padre se encuentre en coma luego de haber sido operado de urgencia de una peritonitis.

Óscar empezó su carrera en 1983 en el canal 13 de Imevisión, empresa que una década después se convertiría en TV Azteca. Posteriormente, se fue a la televisora de San Ángel, donde estuvo hasta finales de los 90's.

El pasado 28 de septiembre, el periodista de 75 años tuvo que ser intervenido de emergencia y fue ingresado a terapia intensiva, por lo que las especulaciones sobre su estado de salud no se han hecho esperar.

Primero, el conductor fue dado por muerto, por lo que su hija tuvo que salir a desmentir dicha noticia. Posteriormente, trascendió que había caído en coma, por lo que su hija reveló la verdad en entrevista con el matutino Sale el Sol.

Acto seguido, María José Cadena negó que el presentador esté en coma y contó que todo empezó por un malestar en el estómago para posteriormente descubrir que tenía peritonitis.

Él se encuentra tranquilo, se encuentra sedado, quiero aclarar que no es lo mismo a estar en coma, la sedación es muy ligera, pero es justamente para ayudarle a su cuerpo (...) le mandaron un tratamiento y el dolor no cesó. En un momento dijo: 'esto no está bien' y el doctor le dijo que lo esperaba en el hospital, llegó, lo vieron y era esa situación que si no se atiende a tiempo es fatal para cualquiera (...) él quiere vivir", destacó.