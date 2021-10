A lo Paty Navidad, famoso exactor de Televisa revela que no se vacunará contra el Covid-19

Ciudad de México.- El actor Eduardo Verástegui ha sido constante foco de polémica en los últimos años por su firme postura antiaborto y por su opinión en contra de las vacunas contra el Covid-19, y esta semana no fue la excepción debido a sus más recientes declaraciones.

A través de su cuenta de Twitter, el mexicano compartió un polémico mensaje en el que asegura que no confía en las vacunas anticoronavirus y por ello tomó la decisión de aplicarse ninguna, alegando que "el diablo anda buscando a quien devorar".

No me he vacunado ni me voy vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacuna… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente", escribió.