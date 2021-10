¿Lo sacan del clóset? Galilea Montijo y Legarreta estallan en 'Hoy' y 'hunden' a Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico cantante Carlos Rivera se encuentra en medio de la polémica y no se trata de sus supuestas preferencias homosexuales, sino sobre su carrera y es que desde hace algunos días la conductora de Televisa Martha Carrillo sacó a la luz que tendría aires de diva y que pondría fuertes peticiones para aceptar un proyecto.

La especialista en espectáculos aseguró que el novio de Cynthia Rodríguez hizo una fuerte exigencia para poder formar parte de la puesta en escena José el Soñador afirmando que el exacadémico solicitó que no hubiera nadie más famoso que él en el elenco.

Carlos no quiere que contraten a otros famosos y que solo sea él", dijo Martha la semana pasada.

Incluso, durante el programa Con Permiso Pepillo Origel dijo que Yuri quedó fuera del musical por problemas vocales, sin embargo, la conductora señaló que en realidad la echaron por petición de Rivera.

"Él ( Carlos) pidió, según me cuentan, que no quería a nadie más famoso que él y el productor le dijo: 'Ok'".

Ahora durante la reciente transmisión del programa Hoy, fueron las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta quienes mostraron su molestia por los aires de diva de Carlitos.

Resulta que Yahir se encontraba en el foro para hablar sobre Jesucristo Súperestrella y ambas famosas no dejaron de elogiarlo y felicitarlo por su humildad, lanzando una indirecta al originario de Huamantla, Tlaxcala.

¿Pero sabes qué? algo que se agradece es la calidad de elenco, lo que suman cada uno, como estrellas, porque luego hay quienes dicen 'no, estrellas no'", dijo la tapatía cambiando la voz.

'Yo quiero ser yo solo'", añadió Andy también cambiando la voz.

Galilea de inmediato se quiso retractar y aseguró que lo que ella y Legarreta comentaron era por la actitud que tiene Paul Stanley en el programa.

Vieras todo lo que pide Paul pa' venir", mencionó Montijo.

Fuente: Programa Hoy