Maite Perroni le niega entrevista a TV Azteca; Pati Chapoy estalla en 'Ventaneando': "Qué mam..."

Ciudad de México.- La peridista Pati Chapoy estalló en contra de la polémica actriz Maite Perroni, luego de que recientemente se haya negado a darle una entrevista a TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue durante la alfombra roja de los premios Platino del Cine donde la exintegrante de RBD no permitiera que la reportera del Ajusco la entrevistara.

Fijate que en la alfombra roja tú decías a quién querías que te pusieran en entrevista y de repente me dicen, 'viene Maite Perroni, ¿la quieres?', Yo, 'claro que la quiero entrevistar'. Pasa y veo perfectamente cómo dice no y me dicen, 'no, que no quiere dar entrevista para TV Azteca' y se pasó".