Mi horóscopo de hoy 6 de octubre 2021: Mhoni Vidente te comparte las predicciones de este día

Para este 'ombligo de semana' con Mercurio Retrógrado, Mhoni Vidente prevé grandes cambios en la vida de los signos zodiacales.

Con las predicciones de Mhoni Vidente, sabrás cual será la suerte de tu signo zodiacal en el amor, dinero, trabajo y salud.

Aries

No sea tan desconfiado, así no conocerá a nadie especial y permanecerá en soledad, ¿eso desea? Tiene que hacer frente a un pago que había olvidado, pero que fue clave para usted. ¡Tome nota para que no vulva a olvidar! Si va a firmar algún contrato de trabajo, lea bien. Dispone de la vitalidad necesaria para hacer ejercicio.

Tauro

Su vida amorosa adquiere mayor intensidad; todo parece un sube y baja, pero en realidad es algo que le conviene mucho. Le devuelven una suma de dinero que olvidó que había prestado; guárdela porque la necesitará en el futuro. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

Géminis

Para quienes tienen pareja estable: Cuidado con los celos y las desconfianzas; no haga caso a lo que digan los demás. Crea en el amor y punto. Buen día para hacer presupuesto y ver dónde puede ahorrar; es por su bien. En el trabajo, momento de rendimiento pleno. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Cáncer

Si usted no es más flexible, se podrían poner las cosas 'feas' con su pareja. Medite si en realidad vale la pena pelear, o si solo está aburrido de la monotonía. Puede vivir con menos de lo que gana, pero aún no se da cuenta. Progreso y renovación en los asuntos laborales. De pronto le interesará una actividad lúdica que le distraerá.

Leo

Su pareja demanda toda su energía para aliviar las tensiones; haga lo que este requiere, o si no podrían venir más y costos problemas para ambos (divorcio). No se preocupe por sus limitaciones de dinero, todo fluirá. Controle esa ansiedad, no le favorece para que el trabajo fluya. Si es fumador, es un buen momento para dejar de serlo.

Virgo

Hay señales rojas que debe considerar en esa nueva pareja; mucho ojo porque eso que confunde con amor puede ser violencia. Su imaginación le saca de los apuros económicos; a la próxima preferirá ahorrar. No deje que los negocios le quiten el sueño. La visita al dentista no puede esperar, pida cita de una vez por todas.

Libra

Cuidado con las adulaciones, no las confunda con amor. Esa persona que está sobre usted quizá solo busca una aventura; sea claro con sus sentimientos o de lo contrario lo herirán. Está en un buen momento económico; puede gastar lo que desee. Mejoras profesionales. Puede deprimirse a causa de algún ser querido.

Escorpio

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado, deje atrás esas cosas o no podrá gozar de la plenitud del amor. Día de éxitos económicos y profesionales; todo lo que compre será excelente para usted y su familia. Si alguien de su trabajo le desespera, solo ignórelo; no venda su paz tan barata. Su buen humor acelera su recuperación.

Sagitario

No sea tan esquivo con la persona amada; la mejor forma de mostrar amor es exhibiendo el interés: ríase con él, hable con él y dígale lo que siente. Céntrese en lo necesario y no malgaste su efectivo, no es buen momento. Cada vez le convocan más a las reuniones de empresa. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Capricornio

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá, tenga paciencia y aprenda a dar lo mejor de usted en el amor. Intente ahorrar un poco, ya que ha gastado más de la cuenta. Evite los enfrentamientos con sus jefes, no vale la pena y lo podría meter en problemas. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

Acuario

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo; ¿sabe si en realidad quiere una relación o es la éxtasis del día?. Momento excelente para invertir en arte. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos, así que hágalos sin miedo. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Piscis

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja, pero como todo, se hablará hablando. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto, tranquilo y acceda a todo lo que le propongan, es para bien. Profesionalmente, está en buen momento. El ejercicio será vital para mantenerse en forma y con buen humor.